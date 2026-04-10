Nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada Statale 308 nella zona di Resana, si è verificato un incidente frontale tra due camion. Un autista ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito, rimanendo incastrato nella cabina del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

RESANA - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada Statale 308, nota anche come strada del Santo, nella zona di Resana, in direzione Loreggia. I veicoli coinvolti, stando alle prima informazioni, sono due camion e il drammatico bilancio sarebbe di un morto e un ferito in fin di vita rimasto incastrato nella cabina. I soccorsi Nello schianto sarebbero state coinvolte anche altre due persone che sarebbero riuscite ad uscire autonomamente dai mezzi. Sul posto stanno intervenendo l'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso Leone 1 da Treviso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra camion sulla strada del Santo, un morto e un ferito grave rimasto incastrato nella cabina

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