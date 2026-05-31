Huawei è stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dedicato alle infrastrutture LAN aziendali cablate e wireless per il quarto anno consecutivo
Huawei è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per infrastrutture LAN cablate e wireless. È la quarta volta consecutiva che ottiene questa posizione. L'annuncio è stato fatto il 31 maggio 2026. La società mantiene questa posizione di rilievo nel settore delle infrastrutture di rete aziendali. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, Cina, 31 maggio 2026 PRNewswire — Huawei ha recentemente annunciato di essere stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dedicato alle infrastrutture LAN aziendali cablate e wireless per il quarto anno consecutivo. Huawei si conferma l’unico vendor non nordamericano presente nel quadrante dei Leader. Tale riconoscimento sottolinea i vantaggi distintivi della soluzione Xinghe AI Campus di Huawei nei settori dell’Operation & Maintenance (O&M) basata su IA, dell’innovazione in ambito sicurezza e di altre aree di frontiera. Ribadisce inoltre l’impegno di Huawei nel rispondere alle esigenze fondamentali dei clienti, promuovere costantemente l’innovazione tecnologica e realizzare campus intelligenti e sicuri per i diversi settori industriali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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