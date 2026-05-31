Huawei è stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dedicato alle infrastrutture LAN aziendali cablate e wireless per il quarto anno consecutivo

Notizia in breve

Huawei è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2026 per infrastrutture LAN cablate e wireless. È la quarta volta consecutiva che ottiene questa posizione. L'annuncio è stato fatto il 31 maggio 2026. La società mantiene questa posizione di rilievo nel settore delle infrastrutture di rete aziendali. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato stampa.