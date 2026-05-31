hormuz nuove immagini di navi nello stretto

Sabato, l’agenzia iraniana Mehr News ha pubblicato nuove immagini di navi nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti avevano imposto il blocco il 17 aprile, dopo che l’Iran aveva di fatto chiuso il passaggio marittimo. Questo divieto è stato adottato in risposta agli attacchi di febbraio attribuiti a USA e Israele. Le immagini mostrano diverse unità navali in quella zona strategica del Golfo.

L’agenzia iraniana Mehr News ha diffuso sabato immagini di navi nello Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti avevano imposto il blocco il 17 aprile, dopo che l’Iran aveva di fatto chiuso il passaggio marittimo a seguito degli attacchi di febbraio di Usa e Israele. Una fragile tregua è in vigore dal 7 aprile e ora si discute un possibile rinnovo di 60 giorni. L’instabilità nello stretto, via strategica tra Iran e Oman, continua a preoccupare l’economia globale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Stranded in the Strait of Hormuz reddit

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