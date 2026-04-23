italia pronta a inviare quattro navi nello stretto di hormuz

L’Italia si prepara a inviare quattro navi nello Stretto di Hormuz per partecipare alle operazioni di sminamento. La comunicazione è arrivata dal Capo di Stato Maggiore della Marina militare durante un’audizione davanti alla Commissione Difesa della Camera. La decisione riguarda specificamente il contributo italiano alle attività di bonifica delle acque dello Stretto. Nessun dettaglio sui tempi o sulla composizione delle unità navali è stato reso noto.

L’ Italia è pronta a inviare quattro navi a Hormuz per contribuire allo sminamento dello Stretto. L’ha affermato il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, in audizione davanti alla Commissione Difesa della Camera. «La Marina è pronta a effettuare un’operazione di sminamento. Ovviamente queste operazioni devono essere fatte in una situazione non conflittuale perché sono molto delicate e, come tutte le operazioni in aree delicate, comportano dei rischi. Il nostro compito è mantenere i rischi al minimo possibile, questo lo facciamo tramite la tecnologia molto avanzata», ha spiegato. «Abbiamo visto che la chiusura di Hormuz si fa rapidamente, anche con poche lire, perché le mine che gli iraniani hanno messo in Hormuz costano veramente poco e sono anche datate.🔗 Leggi su Lettera43.it

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LEVANTE 11.03.2026 L'Italia pronta a entrare in guerra contro l'Iran

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