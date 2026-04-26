Un video diffuso dall’agenzia di stampa iraniana Fars mostra due navi MSC, Francesca ed Epaminondas, mentre attraversano lo Stretto di Hormuz. La registrazione è stata pubblicata domenica e mette in evidenza le imbarcazioni in navigazione in una delle zone strategiche del Golfo Persico. La pubblicazione del video si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e comunicazione sulla presenza di navi commerciali in quella regione.

(LaPresse) L’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Fars ha pubblicato domenica un video che mostra le navi MSC Francesca ed Epaminondas nello Stretto di Hormuz. Le due navi sono state attaccate mercoledì dalla Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana e sono state portate nelle acque iraniane. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, in un video le navi MSC nello Stretto di Hormuz

L’Iran sequestra due navi nello stretto di Hormuz

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