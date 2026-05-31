Hope di Na Hong-jin | record storico di vendite internazionali a Cannes
Presentato in concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes il 17 maggio scorso, Hope di Na Hong-jin non ha portato a casa la Palma d’Oro, ma ha scritto ugualmente la storia: il film ha già trovato distribuzione in oltre 200 territori, stabilendo il nuovo record assoluto per le prevendite internazionali di un titolo sudcoreano. Secondo PLUS M Entertainment, i contratti conclusi all’estero hanno già permesso di recuperare quasi la metà dell’intero budget di produzione ancora prima dell’uscita nelle sale, un risultato che nel settore viene considerato straordinario. A confermare la portata dell’operazione è la lista delle società coinvolte nella distribuzione mondiale. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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