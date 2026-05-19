Durante la conferenza stampa di Hope a Cannes, il regista Na Hong-jin ha annunciato che il sequel del film è già stato scritto, dopo il successo ottenuto in questa edizione del festival. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sul progetto o sul suo sviluppo. Na Hong-jin è noto per aver diretto opere come The Wailing, e questa dichiarazione ha suscitato curiosità tra il pubblico presente. Non sono stati forniti tempi o modalità di realizzazione del nuovo film.

A volte il cinema ti regala quelle notizie che sembrano uscite da un film. Na Hong-jin, il visionario autore coreano dietro capolavori come “ The Wailing “, ha appena lasciato cadere una bomba durante la conferenza stampa di Hope a Cannes: il sequel è già scritto. Non parliamo di vaghe intenzioni o progetti futuri, ma di una sceneggiatura completa che aspetta solo il via libera per trasformarsi in realtà. “ Penso che possiate facilmente immaginare questo sequel “, ha dichiarato Na lunedì mattina. “ C’è già una sceneggiatura pronta che mi piacerebbe girare. Se avrò l’opportunità, realizzerò sicuramente un seguito “. La notizia arriva all’indomani della premiere che ha scosso il Palais des Festivals domenica sera. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hope avrà un seguito: la conferma del regista Na Hong-jin dopo il trionfo a Cannes 2026

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