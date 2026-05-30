Durante il Festival di Cannes, il film di fantascienza diretto da Na Hong-jin ha registrato un notevole successo commerciale. Il monster movie intitolato Hope ha ottenuto alte vendite nel mercato internazionale, attirando grande attenzione tra gli acquirenti. Na Hong-jin, già noto per il suo precedente film The Wailing, vede così rafforzata la propria presenza nel settore. La pellicola ha suscitato interesse tra distributori e produttori, confermandosi come uno dei titoli più discussi del mercato.

Secondo il the Hollywood Reporter, la distribuzione internazionale vedrà il coinvolgimento dei più grandi marchi del settore. Divisioni major del calibro di Focus Features e Sony Pictures Worldwide Acquisitions si sono assicurate i diritti per svariati territori europei e mediorientali, mentre la rinomata etichetta indipendente Neon si occuperà della distribuzione in Nord America, Regno Unito e Australia. Per quanto riguarda mercati chiave come la Germania, la Spagna, l’America Latina e la stessa Italia, i diritti di distribuzione esclusiva sono stati pre-acquistati dalla piattaforma e casa di produzione MUBI, segnando per molti di questi distributori la prima acquisizione in assoluto di un’opera coreana. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il mostro di Na Hong-jin conquista il mercato: lo sci-fi Hope fa il pieno di vendite a Cannes

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Ho visto l'intera filmografia di Lynch, Cronenberg, Haneke, Kiyoshi Kurosawa, Possession (1981), Come and See, e tagli profondi nell'horror indiano. Sto davvero faticando a trovare cosa vedere dopo. reddit

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