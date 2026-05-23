Alisson alla Juve anche senza Champions? Il portiere brasiliano ha preso la sua decisione Gli aggiornamenti

Notizia in breve

Il portiere brasiliano ha deciso di trasferirsi alla Juventus anche se la squadra non si qualifica alla Champions League. Secondo fonti, Alisson sarebbe disposto a cambiare squadra senza aspettare la partecipazione alla massima competizione europea. La trattativa tra il portiere e il club è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli ufficiali. La decisione del giocatore riguarda esclusivamente aspetti sportivi e contrattuali.