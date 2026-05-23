Alisson alla Juve anche senza Champions? Il portiere brasiliano ha preso la sua decisione Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere brasiliano ha deciso di trasferirsi alla Juventus anche se la squadra non si qualifica alla Champions League. Secondo fonti, Alisson sarebbe disposto a cambiare squadra senza aspettare la partecipazione alla massima competizione europea. La trattativa tra il portiere e il club è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli ufficiali. La decisione del giocatore riguarda esclusivamente aspetti sportivi e contrattuali.

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di Francesco Spagnolo Alisson sarebbe intenzionato a dire sì alla Juve anche senza la qualificazione in Champions. La trattativa, dunque, entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Il mercato della Juventus potrebbe presto accendersi con un colpo di scena tra i pali. Il nome di Alisson Becker, esperto portiere classe 1992 attualmente in forza al Liverpool e punto fermo della nazionale brasiliana, è tornato a essere un argomento di forte attualità per la dirigenza bianconera, intenzionata a rinforzare il proprio reparto arretrato con un profilo di livello internazionale. Secondo le ultime informazioni del Corriere dello Sport, l’estremo difensore avrebbe già manifestato un chiaro gradimento nei confronti del club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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