Hockey pista | blitz di Bassano in casa del Trissino nella gara-1 di Finale Scudetto

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In gara-1 della Finale Scudetto di hockey pista, Bassano ha vinto in trasferta contro Trissino ai rigori, con un punteggio di 2-4. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che si sono portati avanti nella serie. La sfida si è svolta in casa del Trissino, con i vicentini che hanno ottenuto il primo successo della serie. La serie è ora in equilibrio con una vittoria per parte.

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Blitz di Bassano in occasione della gara-1 valida per la Finale Scudetto 2025-2026 di hockey pista. La squadra vicentina si è infatti imposta agli shoot-out in casa del vicino di casa Trissino, vincendo per 2-4 e portandosi così avanti 1-0 su una serie che si preannuncia già iper combattuta. Bello e combattutissimo il primo tempo, che ha visto i detentori del titolo passare per primi in vantaggio, sfruttando al 15:39 il bolide trasformato da Davide Gavioli. Con pazienza, l’Ubroker ripristina poi gli equilibri ad un minuto e quattro dalla fine del primo parziale, pareggiando i conti grazie a Giuliani Marchetti.   Poi, ad inizio ripresa, la formazione di Alessandro Bertolucci colpisce a freddo, mettendo il musetto avanti al 20:00 grazie al calcio di rigore sapientemente trasformato da Scuccato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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