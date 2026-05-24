Hockey su pista: Trissino ha raggiunto la sua quinta finale consecutiva in Serie A1, dopo aver superato gli avversari nelle semifinali. La squadra ha vinto la serie, assicurandosi un posto nella finale. Nel frattempo, Bassano ha portato la serie a gara-5 dopo aver vinto una delle partite decisive. Le semifinali hanno visto due squadre venete con esiti opposti: una qualificata e l’altra ancora in corsa.

Missione compiuta per Trissino, tutto da rifare per Bassano. Due storie diverse per due delle tre squadre venete impegnate questo fine settimana nelle semifinali play-off della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. I Campioni d’Italia hanno infatti conquistato la quinta finale consecutiva, mentre gli uomini di Alessandro Bertolucci è stata nuovamente fermata da Lodi e, martedì, si giocherà tutto in gara-5. Ma andiamo con ordine. Trissino ha chiuso i conti portando la serie contro Valdagno per 3-1 imponendosi quest’oggi per 1-6 in un match mai messo in discussione e controllato dall’inizio alla fine nonostante l’illusorio vantaggio iniziale siglato dai padroni di casa al 9:00 da Honorios Santos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Trissino centra la quinta finale consecutiva in Serie A1. Lodi porta Bassano a gara-5

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