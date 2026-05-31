Hockey ghiaccio la Norvegia piega il Canada all’overtime e centra il bronzo ai Mondiali

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Norvegia ha battuto il Canada all’overtime e conquistato il bronzo ai Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in Svizzera. La partita si è conclusa con la vittoria norvegese dopo i tempi supplementari, permettendo alla squadra di salire sul podio. È la prima volta che la Norvegia si piazza tra le prime tre in questa competizione.

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È, quindi, la Norvegia a concludere in terza posizione i Campionati Mondiali 2026 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera. Match intenso quello per il terzo e quarto posto che vede gli scandinavi superare il Canada e salire sul gradino più basso a livello iridato. Dopo un avvio tutto degli scandinavi, i nordamericano tornano in partita proprio in extremis, salvo poi cedere nel supplementare. CANADA-NORVEGIA 2-3 dopo overtime. Il match inizia subito su buoni ritmi e con elevata intensità. La Norvegia è la prima a muovere il punteggio con la rete di Pettersen dopo 6:44 minuti di gioco. Il raddoppio arriva al minuto 32:29 con Solberg che realizza il 2-0 su assist di Brandsegg. 🔗 Leggi su Oasport.it

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