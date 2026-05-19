Hockey ghiaccio | l’Italia capitola nuovamente ai Mondiali La Norvegia passa col poker

Durante i Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, la nazionale italiana ha subito una sconfitta contro la Norvegia, che si è imposta con un punteggio di 4-0. La squadra italiana ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il modo di segnare e di cambiare l’andamento della partita. La sfida si è giocata in un’atmosfera tesa, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo, ma alla fine il risultato ha premiato la formazione nordica.

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Ai Mondiali 2026 di hockey ghiaccio, l’Italia non riesce a sbloccarsi. Dopo aver perso contro Canada e Slovacchia, il Blue Team ha ceduto anche alla Norvegia, capace di imporsi 0-4 al termine di una partita dove la concretezza degli scandinavi ha fatto la differenza in una gara chiusa con 3o tiri in porta dagli azzurri e 35 dai rivali. La gara inizia con l’Italia all’attacco, complice anche una penalità comminata alla Norvegia: Pietroniro ci prova ma il suo tiro viene respinto. Lo squillo azzurro scuote la Norvegia che, una volta ritrovata la parità, inizia a salire di colpi. Fadani opera diverse respinte, ma 11’32” deve capitolare sulla soluzione di Bakke Olsen che trova il tap-in giusto per mandare in vantaggio i nordici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia capitola nuovamente ai Mondiali. La Norvegia passa col poker ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hockey su ghiaccio nella nuova Arena Santa Giulia - finale Coppa Italia Sullo stesso argomento Italia-Norvegia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia si prepara per il terzo ed importantissimo appuntamento ai Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 in corso di svolgimento in... LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi meritatamente in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’50 Ripartenza rapida condotta da Koblar. Italia sul ghiaccio per l’allenamento prima del match con la Norvegia. Davide Fadani: Fisicamente ci siamo, sono soddisfatto della partita con il Canada ma contano solo i risultati hockeyitalia21.com/2026/05/18/ita… x.com Hockey ghiaccio: l’Italia capitola nuovamente ai Mondiali. La Norvegia passa col pokerAi Mondiali 2026 di hockey ghiaccio, l'Italia non riesce a sbloccarsi. Dopo aver perso contro Canada e Slovacchia, il Blue Team ha ceduto pochi minuti fa ... oasport.it LIVE Italia-Norvegia 0-1, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi meritatamente in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1'34 Si disancora dal terreno la porta azzurra dopo una bella parata di Fadani. Entrano in pista gli addetti ... oasport.it La Gran Bretagna vince la loro ultima partita di preparazione contro l'Italia prima del Campionato Mondiale IIHF reddit