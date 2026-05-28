Ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sono conclusi i quarti di finale, disputati tra Zurigo e Friburgo. Le partite hanno visto qualificarsi quattro squadre: Finlandia, Canada, Svizzera e Norvegia. Questi team si contenderanno le semifinali nelle prossime gare. Le sfide hanno segnato l’ingresso nella fase a eliminazione diretta del torneo, che proseguirà con le semifinali e le finali.

I quarti di finale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio sono andati ufficialmente in archivio. Sulle piste di Zurigo e Friburgo si sono infatti consumati i primi atti della fase ad eliminazione diretta del torneo planetario. Staccano il pass per le semifinali, con la certezza di incontrarsi il prossimo 30 maggio, Finlandia e Canada. I nordeuropei hanno travolto 4-1 la Cechia, in una gara sempre in controllo dove Manninen e Lundell hanno fatto la differenza in avvio, mentre i canadesi hanno spazzato via 4-0 gli USA nel derby nordamericano in un match senza storia caratterizzato dalle reti di Celebrini, Holloway, Brown e del leggendario Crosby. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: ai Mondiali rimangono in 4. Finlandia-Canada, Svizzera-Norvegia

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Every Canadian after going down 2-0 to Finland..

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