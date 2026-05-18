Hockey ghiaccio | la Finlandia trita gli USA ai Mondiali La Cechia manda ko la Svezia Canada e Svizzera ok

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, disputata in Svizzera tra Zurigo e Friburgo, si sono svolte quattro partite. La Finlandia ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio schiacciante, mentre la Repubblica Ceca ha battuto la Svezia. Il Canada e la Svizzera hanno ottenuto vittorie nelle rispettive sfide, contribuendo a delineare i risultati di questa giornata di gare. La competizione prosegue con altre sfide in programma nei prossimi giorni.

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Un’altra giornata di partite della prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio è andata in archivio in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo, con 4 partite in agenda in questo lunedì 18 maggio. Ecco come sono andate le cose fra Girone A e Girone B Girone A La Finlandia spazza via gli USA imponendosi con lo score di 6-2. Botta e risposta iniziale sull’asse Hameenaho-Coronato, per il momentaneo 1-1, poi i nordici vanno: Puistola e Raty griffano il 3-1 del primo periodo. Nel secondo segmento la musica non cambia: subito – ancora – Hameenaho e a ruota Maenalanen per il 5-1. A quel punto il match si innervosisce: serie di penalità utilizzate dalla squadra arbitrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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