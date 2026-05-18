Nella prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, disputata in Svizzera tra Zurigo e Friburgo, si sono svolte quattro partite. La Finlandia ha sconfitto gli Stati Uniti con un punteggio schiacciante, mentre la Repubblica Ceca ha battuto la Svezia. Il Canada e la Svizzera hanno ottenuto vittorie nelle rispettive sfide, contribuendo a delineare i risultati di questa giornata di gare. La competizione prosegue con altre sfide in programma nei prossimi giorni.

Un’altra giornata di partite della prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio è andata in archivio in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo, con 4 partite in agenda in questo lunedì 18 maggio. Ecco come sono andate le cose fra Girone A e Girone B Girone A La Finlandia spazza via gli USA imponendosi con lo score di 6-2. Botta e risposta iniziale sull’asse Hameenaho-Coronato, per il momentaneo 1-1, poi i nordici vanno: Puistola e Raty griffano il 3-1 del primo periodo. Nel secondo segmento la musica non cambia: subito – ancora – Hameenaho e a ruota Maenalanen per il 5-1. A quel punto il match si innervosisce: serie di penalità utilizzate dalla squadra arbitrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: la Finlandia “trita” gli USA ai Mondiali. La Cechia manda ko la Svezia. Canada e Svizzera ok

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OMG!! Finland DISINTEGRATES Italy! USA REMAINS PERFECT! | Hockey 2026 Winter Olympics

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