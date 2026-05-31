Jeremy Doku si è unito al Manchester City ad agosto 2023, all’età di 21 anni, dopo aver attirato l’interesse del club grazie alle sue prestazioni al Rennes e con la nazionale belga. Il trasferimento è avvenuto con il consenso del tecnico, che ha mostrato entusiasmo per il suo arrivo. Doku è stato chiamato a consolidare la sua presenza in una delle squadre più competitive del calcio internazionale.

“Ho avuto una buona stagione al Rennes e il City era interessato, anche se il mio club non voleva lasciarmi andare via”, racconta Doku QuattroQuattroDue. “Con il direttore sportivo però avevo un buon rapporto e mi disse che se il City si fosse impegnato con una bella cifra mi avrebbero lasciato partire e così è stato. Ho parlato con Pep e ovviamente non serve molto convincere per andare al City”. Le migliori funzionalità, quiz divertenti e sul calcio, direttamente nella tua casella di posta ogni settimana. Anche all’età di 21 anni, Doku era abbastanza maturo da porre domande sul potenziale trasferimento. “Volevo giocare e volevo essere sicuro che se fossi entrato nel City, sarei stato lì solo per essere lì, o loro contano davvero su di me?” continua. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Ho parlato con Pep Guardiola e ovviamente non serve molto convincere per andare al Manchester City. Ha mostrato il suo interesse per me, il che mi ha fatto sentire a mio agio nel firmare Jeremy Doku su come è avvenuto il suo trasferimento in Etihad

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Pep Guardiola lascerà il Manchester City la prossima settimana

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