L’allenatore ha annunciato il suo addio al club inglese, affermando che il suo tempo lì sta per terminare. Ha detto che nulla è eterno, ma i sentimenti e i ricordi legati a quella esperienza rimarranno sempre vivi. Durante un discorso pubblico, ha invitato i tifosi a essere felici, anche se il suo percorso con la squadra sta per concludersi. È stato anche comunicato che ha già trovato un nuovo incarico professionale.

“Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l’amore che provo per il mio Manchester City “. Alla fine, è addio per davvero: Pep Guardiola lascia la panchina dei Cityzens, quella che era diventata la sua casa. L’annuncio ufficiale del club inglese è un atto d’amore del tecnico catalano ai tifosi blu di Manchester. Dopo un decennio esatto in cui ha guidato il City alla conquista di 20 trofei, compresa la Champions League, e ha cambiato ancora la storia del calcio. Guardiola lascia, ma ha già un nuovo incarico: “Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pep Guardiola dice addio al Manchester City: “Il mio tempo sta per finire, siate felici”. Annunciato già il suo nuovo incarico

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Guardiola di ADDIO al Manchester City

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