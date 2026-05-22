Pep Guardiola dice addio al Manchester City | Il mio tempo sta per finire siate felici Annunciato già il suo nuovo incarico
L’allenatore ha annunciato il suo addio al club inglese, affermando che il suo tempo lì sta per terminare. Ha detto che nulla è eterno, ma i sentimenti e i ricordi legati a quella esperienza rimarranno sempre vivi. Durante un discorso pubblico, ha invitato i tifosi a essere felici, anche se il suo percorso con la squadra sta per concludersi. È stato anche comunicato che ha già trovato un nuovo incarico professionale.
“Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l’amore che provo per il mio Manchester City “. Alla fine, è addio per davvero: Pep Guardiola lascia la panchina dei Cityzens, quella che era diventata la sua casa. L’annuncio ufficiale del club inglese è un atto d’amore del tecnico catalano ai tifosi blu di Manchester. Dopo un decennio esatto in cui ha guidato il City alla conquista di 20 trofei, compresa la Champions League, e ha cambiato ancora la storia del calcio. Guardiola lascia, ma ha già un nuovo incarico: “Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Guardiola di ADDIO al Manchester City
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