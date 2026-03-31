Prime Video | le novità di aprile 2026! Tutti i film e le serie in arrivo su Amazon in Italia!

Amazon ha annunciato le novità di aprile 2026 su Prime Video in Italia, includendo una selezione di film e serie, tra cui diverse produzioni originali. La piattaforma ha reso noto l'elenco completo dei contenuti che saranno disponibili nel prossimo mese, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle date di rilascio o sui titoli specifici. La comunicazione riguarda sia produzioni originali che altri film e serie.

Amazon ha comunicato ufficialmente tutti i film e le serie Amazon Originals, e non solo, in arrivo in Italia su Prime Video nel mese di aprile 2026. Ecco l’elenco, che vi ricordiamo potrebbe subire delle variazioni, delle novità in arrivo nel mese di aprile 2026 su Prime Video. Serie Tv e Film Originals in arrivo su Prime Video in Italia ad aprile 2026. 3 aprile: The Bad Boy and Me Film. 8 aprile: The Boys Serie TV Stagione 5 8 episodi: 0804 ep. 1-2, ep. 3-8 settimanali (finale 2005). 15 aprile: Balls Up – Palle al sicuro Film. 20 aprile: Kevin Serie TV 8 episodi binge. 23 aprile: LOL – Chi ride è fuori Serie TV Stagione 6 6 episodi: 2304 ep. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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