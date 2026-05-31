Helena Prestes e Javier Martinez si sono incontrati di nuovo dopo un mese di separazione causata da impegni lavorativi di lei. La reunion è avvenuta recentemente a Capri, suscitando entusiasmo tra i fan. Non sono stati forniti dettagli sul gesto specifico che ha attirato l’attenzione, ma l’evento ha generato entusiasmo tra i seguaci della coppia. La notizia si concentra sulla riunione tra i due dopo il periodo di distanza.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti nei giorni scorsi dopo aver passato un mese distanti per impegni di lavoro da parte di lei. In queste ore, la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono ospiti di Vip Champion, un evento che si svolge ogni anno a fine maggio sull'Isola di Capri. I due hanno incantato grazie alla loro bellezza e il loro fisico statuario. Gli Helevier - così si fanno chiamare in rete - sono apparsi innamoratissimi e raggianti come trapelato in alcune storie pubblicate sui social dagli altri invitati dell'evento tenutosi in Campania. Helena Prestes e Javier Martinez hanno così smentito le voci infondate di una presunta crisi che erano circolate proprio al loro arrivo sull'isola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez incantano Capri: il gesto che fa sognare i fans

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Helena Prestes e Javier Martinez: il retroscena che Giulia Salemi rivela..

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Nuovo scatto di Helena Prestes e Javier Martínez condiviso nelle storie di Jadea. #HelenaPrestes x.com

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