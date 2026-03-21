Helena Prestes e Javier Martinez, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello 2024, sono tornati al centro dell’attenzione dei fan dopo aver partecipato all’edizione del reality show trasmessa quest’anno. La loro presenza nel programma ha attirato l’interesse del pubblico, che li ha seguiti con entusiasmo. Entrambi hanno condiviso sui social momenti della loro esperienza, facendo parlare di sé.

Helena Prestes e Javier Martinez hanno ottenuto un grande successo, partecipando all'edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. La coppia è tornata a far parlare di loro nelle scorse ore quando ha deciso di fare una diretta social. In particolare, la modella brasiliana ha avviato una live su Tiktok dove è entrato Javier Martinez. In questo frangente, i due ex gieffini hanno fatto sognare i loro fans, scambiandosi sguardi languidi e tenere parole d'amore. Ad un certo punto della diretta, Helena Prestes ha domandato al compagno se l'amava. La risposta del pallavolista argentino non si è fatta attendere, tanto da esclamare: "certo che ti amo sc*ma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez fanno sognare i fans: cosa hanno fatto i due ex gieffini

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