Helena Prestes pazza di Javier Martinez | il gesto che non passa inosservato

Da ilsipontino.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes e Javier Martinez sono ancora al centro dell’attenzione, nonostante siano passati due anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello. Recentemente si è diffusa la notizia di un gesto compiuto da Helena nei confronti di Javier, che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. Entrambi sono protagonisti di aggiornamenti e commenti sui social, mantenendo viva l’attenzione sulla loro vicenda anche dopo il termine del reality.

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a stare al centro dell'attenzione nonostante dalla loro partecipazione al Grande fratello siano passati già due anni. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si trovano distanti da ormai due settimane a causa di impegni di lavoro da parte di lei. La donna infatti è a New York per fare alcuni casting con la sua agenzia di moda. Javier Martinez, invece, è rimasto in Italia dove ha dimostrato di essersi ambientato perfettamente nella sua nuova vita a Lecco. In particolare, l'ex pallavolista della Terni volley academy ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, dov'è seguito da oltre 200 mila utenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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