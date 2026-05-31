Le trattative internazionali sono ancora in stallo, con uno dei punti chiave legato ai fondi iraniani di 6 miliardi di dollari, attualmente congelati in Qatar. Un rappresentante ha invitato l’Europa a fare la propria parte e a proseguire con gli sforzi per risolvere la situazione. La questione dei fondi iraniani rappresenta un elemento centrale nelle discussioni in corso.

La guerra tra Iran e Stati Uniti continua a produrre effetti sul terreno mentre proseguono i tentativi diplomatici per arrivare a una cessazione delle ostilità. Nelle ultime ore nuovi episodi militari e politici hanno mostrato quanto il confronto resti aperto nonostante i contatti in corso tra le parti. Secondo quanto riportato da Iran International, che cita fonti di Bloomberg, due notti fa un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha provocato feriti tra il personale americano e causato gravi danni a mezzi militari statunitensi. L’obiettivo era la base di Ali Al Salem. Le fonti riferiscono che la difesa aerea del Kuwait è riuscita a intercettare un missile Fateh-110, ma i detriti sono precipitati all’interno della struttura militare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hegseth suona la sveglia all’Europa: «Venite avanti e fate la vostra parte»

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Iran, Pete Hegseth: Finiremo tutto questo solo alle condizioni di Trump

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