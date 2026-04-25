La lezione-show di Schettini | Ragazzi fate sentire la vostra voce

Durante un evento recente, un insegnante ha invitato gli studenti a esprimere le proprie opinioni, sottolineando l’importanza di far sentire la propria voce. La lezione si è trasformata in un momento di confronto tra il docente e i partecipanti, che hanno mostrato interesse nel dialogo. La discussione si è svolta in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e stimolare le loro domande.

C’è un patto non scritto che si rinnova ogni volta che il sipario si alza: quello tra un docente che parla la lingua del suo tempo e un pubblico che ha riscoperto la voglia di farsi domande. Mercoledì 29 aprile, il Teatro Verdi di Firenze ospita "La fisica che ci piace", la lezione-show di Vincenzo Schettini, un esperimento che porta a teatro intere generazioni unite dalla curiosità di capire come funziona il mondo. In un’epoca di distrazioni digitali, prof Schettini ha reso "pop" la materia più temuta, trasformando la cattedra in un trampolino per il divertimento. Come sta andando il tour e com’è avere un pubblico dal vivo che l’ascolta? "Siamo alle date finali di un viaggio iniziato a fine 2023 che si concluderà a maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lezione-show di Schettini: "Ragazzi, fate sentire la vostra voce" Notizie correlate "La fisica che ci piace", il professor Vincenzo Schettini al teatro Goldoni con la sua lezione show: biglietti in venditaVincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, torna a Livorno con il suo show. Sabina Guzzanti provoca la destra su Andrea Pucci, "fate come lui tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra"Continua a tenere banco il caso di Andrea Pucci e delle polemiche relative alla rinuncia a Sanremo 2026 e alla querelle con Conad per l’ingaggio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La lezione-show di Schettini: Ragazzi, fate sentire la vostra voce; Schettini lancia una provocazione sull'IA che sostituirà i prof; Da Livorno agli studenti: ecco l' insegnante influencer Schettini: L’ Ai non varrà mai un bravo prof; Se la fisica diventa memoria: trecento studenti a lezione di futuro con Vincenzo Schettini. La lezione-show di Schettini: Ragazzi, fate sentire la vostra voceMercoledì al teatro Verdi lo spettacolo ’La fisica che ci piace’ del docente e noto influencer. Sulla polemica che lo ha travolto replica: Se sei in vista, non puoi scherzare o essere ironico. C’è ... lanazione.it Vincenzo Schettini porta La fisica che ci piace al Teatro Corso di MestreVenerdì 24 aprile alle 21.15 il divulgatore trasforma il Teatro Corso in un’aula: scienza accessibile tra esempi ed esperimenti. nordest24.it #RinoSchettini da Rino Schettini - facebook.com facebook