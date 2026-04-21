Misure obbligatorie contro la Xylella la Cia suona la sveglia | Anche gli enti facciano la loro parte

Le autorità hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di rispettare le misure contro la diffusione della Xylella. La Cia ha invitato enti pubblici e privati a fare la loro parte, sottolineando l’importanza di intervenire durante il periodo di applicazione delle misure obbligatorie per contenere i vettori. In questo momento, sono coinvolti Comuni, Province, aziende di trasporto e enti proprietari di aree pubbliche.

“Sulla Xylella occorre dare una sveglia, mi rivolgo soprattutto a Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica ed enti proprietari di aree demaniali: siamo nel pieno del periodo delle misure obbligatorie per il contrasto allo stadio giovanile dei vettori. Occorre.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Monte Sant’Angelo, misure obbligatorie di prevenzione contro la XylellaMONTE SANT'ANGELO, MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE CONTRO LA XYLELLA, GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE DAL 10 APRILE AL 15 MAGGIO In base al... Xylella, misure obbligatorie di prevenzione anche a ManfredoniaIl Comune di Manfredonia informa che, in base al provvedimento regionale, anche sul territorio comunale devono essere eseguite le lavorazioni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prevenzione delle arbovirosi e contrasto alla proliferazione delle zanzare; Beni strumentali - Nuova Sabatini; UE, nella bozza del piano contro il caro energia smart working obbligatorio e limiti di velocità ridotti; Nuove sanzioni penali (anche per le imprese) per la violazione delle misure restrittive UE - DB. Xylella, misure obbligatorie di contrasto alla diffusione del vettoreSulla Xylella occorre dare una sveglia, mi rivolgo soprattutto a Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica ed enti proprietari di aree demaniali: siamo nel pieno del ... corrieresalentino.it Monte Sant’Angelo, misure obbligatorie di prevenzione contro la XylellaMONTE SANT'ANGELO, MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE CONTRO LA XYLELLA, GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE DAL 10 APRILE AL 15 MAGGIO In base al regolamento ... ilsipontino.net MONTE SANT’ANGELO, MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE CONTRO LA XYLELLA, GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE DAL 10 APRILE AL 15 MAGGIO facebook I carabinieri di Vercelli, su mandato della procura, hanno eseguito misure cautelari tra carcere e obbligo di dimora per undici persone, residenti tra Torinese, Vercellese e Foggiano, accusate di far parte di una banda specializzata in assalti ai bancomat con es x.com