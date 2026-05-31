Su social media si diffonde l’idea che l’ivermectina possa bloccare la replicazione dell’hantavirus. Tuttavia, studi scientifici hanno dimostrato che questo antiparassitario non è efficace contro il virus, poiché non interferisce con il suo processo di replicazione. La confusione nasce dal fatto che l’ivermectina è usata per altri scopi medici, ma non ha proprietà antivirali dimostrate contro l’hantavirus.

? Punti chiave Perché l'ivermectina non può bloccare la replicazione dell'hantavirus?. Come può un antiparassitario essere scambiato per un antivirale efficace?. Chi sostiene il protocollo che combina ivermectina e integratori?. Quali rischi corre la salute pubblica con queste narrazioni social?.? In Breve Nicolas Hulscher propone protocollo con idrossiclorochina, zinco, vitamina D e vitamina C.. L'ivermectina è efficace contro parassiti come Onchocerca volvulus e strongiloidiasi.. Nyka Alexander dell'OMS smentisce l'efficacia del farmaco contro il virus Andes.. Il Premio Nobel 2015 riconobbe l'uso dell'ivermectina contro i nematodi.. L’equivoco dell’ivermectina contro l’hantavirus: la verità scientifica oltre le narrazioni social. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus: la scienza smentisce l’uso dell’ivermectina sui social

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