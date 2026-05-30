Perché l’Ivermectina non cura l’Hantavirus | la tesi sui social è priva di fondamento

Su Facebook circolano post che affermano che l’Ivermectina potrebbe essere efficace contro l’Hantavirus. Tuttavia, non ci sono studi scientifici che supportino questa ipotesi. Le autorità sanitarie e le comunità scientifiche hanno chiarito che l’Ivermectina non è un trattamento approvato per questa malattia. Non esistono prove cliniche che dimostrino la sua efficacia contro l’Hantavirus.

Secondo quanto sostenuto in diverse condivisioni Facebook, l’ Ivermectina potrebbe funzionare «per l’ Hantavirus ». Quali, tutti gli Hantavirus o l’Andes virus? L’unico della sua famiglia a trasmettersi anche tra persone, che sta facendo parlare di sé in questo periodo. Si era già tentato di presentare l’antiparassitario come antivirale contro la Covid-19. Fa specie constatare che anche in questo caso si tende a confondere una famiglia di patogeni (i Coronavirus) con uno di essi, come il SARS-CoV-2. Queste tesi – nate negli ambienti vicini alle medicine alternative -, sono totalmente priva di fondamento. Del resto i parassiti non sono virus. Per chi ha fretta:. 🔗 Leggi su Open.online

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