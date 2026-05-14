Hantavirus sui social torna l’effetto Covid | critiche anche ai virologi tv l’analisi dell’Università di Pisa

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, nei social media, si osserva un aumento di discussioni e contenuti sull’hantavirus. L’Università di Pisa ha analizzato post, ricerche e commenti online, evidenziando una crescita di attenzione e di polemiche. La conversazione si caratterizza per una forte polarizzazione e per il richiamo alla memoria dell’esperienza legata al Covid. Tra le discussioni emergono critiche rivolte anche ai virologi televisivi, senza che siano stati fatti riferimenti a persone o enti specifici.

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L’Università di Pisa analizza analizza post, ricerche e discussioni online sull’hantavirus in Italia: cresce la produzione di contenuti, tra polarizzazione, memoria del Covid e polemiche sui virologi tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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