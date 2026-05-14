Hantavirus sui social torna l’effetto Covid | critiche anche ai virologi tv l’analisi dell’Università di Pisa
In Italia, nei social media, si osserva un aumento di discussioni e contenuti sull’hantavirus. L’Università di Pisa ha analizzato post, ricerche e commenti online, evidenziando una crescita di attenzione e di polemiche. La conversazione si caratterizza per una forte polarizzazione e per il richiamo alla memoria dell’esperienza legata al Covid. Tra le discussioni emergono critiche rivolte anche ai virologi televisivi, senza che siano stati fatti riferimenti a persone o enti specifici.
L’Università di Pisa analizza analizza post, ricerche e discussioni online sull’hantavirus in Italia: cresce la produzione di contenuti, tra polarizzazione, memoria del Covid e polemiche sui virologi tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Hantavirus, il punto. Attenzione sì, allarmismo no. E non informatevi sui social Caterina Rizzo, professoressa ordinaria di Igiene e Medicina preventiva dell’Università di Pisa, spiega i sintomi e le peculiarità del virus x.com
Negli ultimi giorni si parla molto di hantavirus. Ma tra social, allarmismi e informazioni confuse, orientarsi non è semplice. Per questo abbiamo chiesto alla prof.ssa Caterina Rizzo dell’Università di Pisa di aiutarci a fare chiarezza. Nel video spiega: • cosa sappi - Facebook facebook
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