Hantavirus sui social torna l’effetto Covid | critiche anche ai virologi tv l’analisi dell’Università di Pisa

In Italia, nei social media, si osserva un aumento di discussioni e contenuti sull’hantavirus. L’Università di Pisa ha analizzato post, ricerche e commenti online, evidenziando una crescita di attenzione e di polemiche. La conversazione si caratterizza per una forte polarizzazione e per il richiamo alla memoria dell’esperienza legata al Covid. Tra le discussioni emergono critiche rivolte anche ai virologi televisivi, senza che siano stati fatti riferimenti a persone o enti specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui