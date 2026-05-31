Donald Trump ha espresso dubbi sul suo vice, dichiarando di avere incertezze su alcune decisioni recenti. Durante un'intervista, ha affermato di non essere sicuro di alcune scelte fatte e di aver bisogno di riconsiderare alcune alleanze. Le sue parole hanno attirato l'attenzione sui rapporti interni al suo team. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle aree di incertezza o sui motivi di questi dubbi.

Donald Trump non ha mai avuto così tanti dubbi. Come se non bastassero quelli su un possibile accordo con l’Iran - la riunione di venerdì scorso nella Situation Room della Casa Bianca si è conclusa senza raggiungere, almeno apparentemente, una decisione definitiva sui negoziati con i pasdaran -, il tycoon, pare, sia incerto anche su una questione di politica interna che lo riguarda ben più da da vicino. Stabilire se il suo numero due, JD Vance, sia in grado di proseguire la rivoluzione Maga e rappresentare il partito repubblicano alle elezioni del 2028. A riferire dell’indecisione al 1600 di Pennsylvania Avenue è il New York Times, secondo il quale The Donald interroga spesso collaboratori e alleati sulle capacità politiche di Vance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha dubbi su Vance": ecco cosa pensa Donald Trump del suo vice

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J.D. Vance est la version de Donald Trump qui aurait lu des livres

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