gusto lovers alla mia siena ho regalato qualcosa di bello

Gusto Lovers ha portato i suoi piatti a Siena, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria capace di emozionare. L’iniziativa mira a condividere con la città un momento di convivialità attraverso la cucina. La proposta include piatti preparati con cura, pensati per coinvolgere i sensi e creare ricordi piacevoli. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’intento apparente è di valorizzare il gusto e la tradizione locale.

Con i suoi piatti vuole regalare emozioni. Con Gusto Lovers ha voluto regalare alla sua Siena "qualcosa di bello". Un evento unico, in cui le stelle della cucina italiana e non si sono riunite sotto lo stesso cielo, all’ombra della Torre del Mangia. E’ stato un successo: ha registrato il sold-out la prima edizione tutta senese del festival dei sapori, ideato da Leonardo Fiorenzani, chef de La Sosta del Cavaliere, la terza dopo le due realizzate a Torri. "E’ andato tutto alla grande – dice Fiorenzani –. E’ stato bello vivere quest’esperienza con tanti amici, professionisti di profilo internazionale. Ringrazio il Comune, Confcommercio e Parmolaia Top Service: è unendo le forze che si raggiungono grandi risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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