Gulliver Novi travolge la Villanova | storica promozione in B2

Notizia in breve

Gulliver Novi ha vinto 3-0 contro Villanova, assicurandosi la promozione in B2. Nel set decisivo, la squadra ha mantenuto un vantaggio costante, chiudendo con un punteggio di 25-15. La differenza si è vista nella battuta, con numerosi ace, e nel muro, che ha impedito gli attacchi avversari. La crescita tecnica e la compattezza di squadra hanno permesso di dominare l’ultimo set senza lasciare scampo.