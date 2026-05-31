Gulliver Novi travolge la Villanova | storica promozione in B2
Gulliver Novi ha vinto 3-0 contro Villanova, assicurandosi la promozione in B2. Nel set decisivo, la squadra ha mantenuto un vantaggio costante, chiudendo con un punteggio di 25-15. La differenza si è vista nella battuta, con numerosi ace, e nel muro, che ha impedito gli attacchi avversari. La crescita tecnica e la compattezza di squadra hanno permesso di dominare l’ultimo set senza lasciare scampo.
? Punti chiave Come hanno fatto le novesi a dominare così nettamente l'ultimo set?. Quali sono i segreti tecnici che hanno garantito questo trionfo netto?. Chi guiderà la squadra nella difficile sfida della nuova categoria?. Come cambierà la gestione del club dopo questo salto di categoria?.? In Breve Vittoria netta al Palasport di viale Pinan Cichero con parziali 25-16, 25-16 e 25-10.. Traguardo storico raggiunto domenica 31 maggio 2026 durante l'ultimo turno dei playoff.. Il salto di categoria richiede nuova gestione tecnica per il campionato di serie B2.. Dominio assoluto delle novesi contro la Villanova Volley in tutti i tre set.. La Gulliver Novi Pallavolo conquista la serie B2 con un trionfo netto al Palasport di viale Pinan Cichero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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