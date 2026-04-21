Serie B2 | Melilli travolge la Palermo con un 3-0 netto e deciso

Nella ventitreesima giornata di Serie B2 femminile, la squadra di Melilli ha vinto contro la MedTrade Volley Palermo con un risultato di 3-0. La partita si è giocata al PalaOreto, dove Melilli ha conquistato tre set consecutivi, lasciando i tre punti alla propria squadra. La sfida si è conclusa con un punteggio netto a favore di Melilli, che ha dominato l’incontro.

La MedTrade Volley Palermo ha affrontato una sfida estremamente complessa al PalaOreto, dove la squadra di Melilli si è imposta con un netto 3-0 nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B2 femminile. Nonostante il risultato finale, le giallazzurre palermitane hanno mostrato una tenacia inaspettata contro la quarta forza del girone, che punta dritta ai playoff, riuscendo a mantenere la competizione aperta durante il secondo set. Resistenza e dinamiche di gioco nel PalaOreto. Il match ha una netta disparità statistica fin dai primi momenti, con Melilli che ha preso il comando della partita grazie a una battuta efficace, portandosi sul vantaggio di 1-8.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie B2: Melilli travolge la Palermo con un 3-0 netto e deciso Notizie correlate Leggi anche: Benevento 5 straripante: Melilli sconfitto con un netto 8-0 Inter Women Lazio, manita nerazzurra in Serie A: Piovani travolge le biancocelesti con un netto 5-2di Lorenzo VezzaroInter Women Lazio, prestazione devastante delle nerazzurre: la squadra di Piovani cala il pokerissimo e ritrova i tre punti L’Inter...