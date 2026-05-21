Volley storica doppietta per l’Aquila Spilimberghese | supercoppa e promozione in B2
Nella pallavolo, si registra un risultato importante con l’Aquila Spilimberghese che ha conquistato sia la Supercoppa che la promozione in Serie B2. La squadra ha ottenuto una doppietta che rappresenta un traguardo storico per il club, mentre nel medesimo periodo la Tinet Prata ha raggiunto il salto dalla Serie A2 alla Superlega. Questi eventi segnano due successi significativi per le rispettive società, entrambi ottenuti in una stagione ricca di risultati importanti.
Oltre allo storico salto della Tinet Prata, promosso dalla Serie A2 alla Superlega, va assolutamente segnalato un altro risultato di rilievo sempre nella pallavolo. Il Friuli Venezia Giulia si è reso infatti protagonista di un altro successo sportivo: la conquista della promozione in B2 della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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