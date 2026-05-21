Volley storica doppietta per l’Aquila Spilimberghese | supercoppa e promozione in B2

Nella pallavolo, si registra un risultato importante con l’Aquila Spilimberghese che ha conquistato sia la Supercoppa che la promozione in Serie B2. La squadra ha ottenuto una doppietta che rappresenta un traguardo storico per il club, mentre nel medesimo periodo la Tinet Prata ha raggiunto il salto dalla Serie A2 alla Superlega. Questi eventi segnano due successi significativi per le rispettive società, entrambi ottenuti in una stagione ricca di risultati importanti.

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