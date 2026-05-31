Il governo statunitense ha inviato a Teheran una versione rivista della proposta di accordo per fermare il conflitto in Iran, con termini più severi rispetto alle versioni precedenti. Nel frattempo, le forze armate iraniane hanno riferito di aver abbattuto un drone statunitense. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe anche posticipato la valutazione delle modifiche proposte, senza ulteriori dettagli sul contenuto delle nuove condizioni.

Roma, 31 maggio 2026 – Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Un funzionario ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte Usa e ha inoltre affermato che le modifiche apportate da Trump – una nuova proposta più rigida – erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, per l'approvazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran news, Nyt: “Inviata a Teheran la proposta di accordo inasprita da Trump”. Pasdaran: “Abbattuto drone Usa”

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Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

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