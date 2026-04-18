Guerra Iran-Usa news Trump | Senza accordo di pace torneremo a bombardare Teheran riapre parzialmente il suo spazio aereo

Il 18 aprile 2026 si registra un possibile passo verso una riduzione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ha riaperto parzialmente il suo spazio aereo. Tuttavia, le dichiarazioni di alcune figure politiche americane indicano che, in assenza di un accordo di pace, potrebbe essere ripresa la campagna di bombardamenti. Le parole e le azioni di entrambe le parti continuano a mantenere alta la tensione nella regione.

Roma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, avvertendo però che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani. Trump però ribatte che la stretta rimarrà finché non sarà raggiunto un accordo con Teheran prima di mercoledì, giorno della scadenza del cessate il fuoco siglato due settimane fa tra Washington e Teheran. "Forse non prorogherò il cessate il fuoco, ma il blocco resterà. Quindi c'è un blocco e, sfortunatamente, dovremo ricominciare a sganciare bombe ", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra Iran-Usa news, Trump: “Senza accordo di pace torneremo a bombardare”. Teheran riapre parzialmente il suo spazio aereo Notizie correlate Guerra Iran-Usa news, Trump: “Senza accordo di pace torneremo a bombardare”Roma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: “Senza accordo di pace blocco porti resta”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: con la tregua in Libano Teheran annuncia la riapertura di Hormuz, ma avverte che... Altri aggiornamenti Temi più discussi: USA: dalla tregua con l’Iran alla guerra Maga; Medio Oriente, continuano colloqui Usa-Iran sulla tregua: Trump fiducioso ma Teheran frena; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa. Iran, la guerra in diretta: Hormuz riapre dopo tregua in Libano, Trump: Senza accordo di pace blocco porti restaLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: con la tregua in Libano Teheran annuncia la riapertura di Hormuz, ma avverte che richiuderà ... fanpage.it Guerra Iran-Usa news, Trump: Senza accordo di pace torneremo a bombardare. Teheran riapre parzialmente il suo spazio aereoRoma, 18 aprile 2026 – Qualche timido segnale di distensione tra Usa e Iran c’è, anche se sullo sfondo restano minacce e contro minacce. Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Liba ... quotidiano.net LIVE | Guerra in Iran, Trump: “Teheran pronto a consegnarci il suo uranio impoverito” Segui la diretta del conflitto in Medio Oriente su QdS.it https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-17-aprile-2026/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook #Radioanchio #StefanoMensurati #8aprile @Radio1Rai #guerra #Iran #USA cessate il fuoco di due settimane 8.30 il terremoto su #carburanti, la carenza di #cherosene per aerei, l'ipotesi di una tassa sugli #extraprofitti. Con @NathalieTocci @NProcaccini @ x.com