Succederà a fine mese Guenda Goria l’annuncio sul figlio Noah tra le lacrime | come sta FOTO

News Tv, nella puntata del 5 maggio 2026 del programma La volta buona, Guenda Goria è tornata in studio e si è emozionata davanti alle immagini del figlio Noah, nato dalla relazione con Mirko Gancitano. Durante il collegamento con foto e video del bambino, l’attrice e musicista non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel corso dell’intervista, Guenda Goria ha annunciato un appuntamento fissato per la fine del mese: il battesimo di Noah è previsto per il 30 maggio 2026, quando il bambino avrà quasi due anni. Guenda Goria a La volta buona: l’annuncio sul figlio Noah. Il momento più intenso è arrivato quando la conduttrice Caterina Balivo ha introdotto il filmato dedicato a Noah.🔗 Leggi su Tvzap.it

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