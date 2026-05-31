Il nome di Guardiola circola come possibile allenatore della nazionale italiana. Il ministro dello Sport ha alimentato le speranze, rafforzando l’ipotesi. La pista resta aperta, anche se non ci sono conferme ufficiali. La trattativa si basa su un interesse pubblico, senza yet annunci concreti. Guardiola, attualmente alla guida di un club, è considerato tra i candidati più plausibili per il ruolo di ct.

Quel nome, in realtà, non ha mai smesso di solleticare l’interesse di chi sta immaginando un futuro (diverso) per il calcio italiano. L’idea Pep Guardiola ct azzurro è sempre stata qualcosa in più di una suggestione, già da quando - il 24 aprile scorso - la Gazzetta aveva titolato in prima pagina "Guardiola l’italiano". Lo spagnolo ha un profilo che piace non soltanto a Giovanni Malagò, candidato favorito alla presidenza Figc (l’altro, Giancarlo Abete, ha già fatto sapere che preferirebbe un italiano), ma anche a diverse personalità, pure all’interno della Lega Serie A, che nel mondo del pallone hanno voce in capitolo. L’Italia che sarà sta dunque pensando di provarci, nonostante Guardiola abbia già detto di volersi riposare almeno per un po’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola ct azzurro, ecco perché la pista è ancora aperta

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