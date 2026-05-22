Dall’Eurogruppo di Cipro, il ministro dell’Economia ha riferito di aver ottenuto alcune concessioni riguardo alla flessibilità nei bilanci nazionali. La discussione tra i Paesi membri e le istituzioni europee prosegue da tempo, senza ancora trovare un accordo definitivo. La questione riguarda le modalità con cui gli Stati possono modificare i propri obiettivi di bilancio, e le divergenze tra le parti rimangono evidenti. Nessuna decisione conclusiva è stata presa, e il dibattito continua.

Dall’Eurogruppo di Cipro il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, porta a casa un piccolo ma significativo bottino: l’Europa è pronta a valutare seriamente la concessione di nuova flessibilità sul deficit per permettere ai governi dell’Ue di aprire i cordoni della borsa e accorrere in soccorso di imprese e famiglie strozzate dall’aumento dei costi energetici, a sua volta riconducibile alla chiusura, semi-permanente, dello stretto di Hormuz. La richiesta di Giorgetti e, in generale, dell’intero esecutivo italiano, è nota. Un Paese che ha un disavanzo al 3,1% e che ha mancato l’appuntamento con l’uscita dalla procedura di infrazione, un mese fa, non può permettersi di fare nuovo deficit per aiutare l’economia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sulla flessibilità in bilancio la partita con l’Ue è ancora aperta. Ecco perché

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