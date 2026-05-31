Un uomo di 41 anni è stato incarcerato con l’accusa di violenza sessuale su una minore, in seguito a un procedimento giudiziario avviato a Boscoreale nel 2017. La condanna prevede una pena detentiva, senza indicazioni di altre sanzioni aggiuntive. La sentenza è stata pronunciata dopo un processo durato diversi anni, culminato con l’arresto e la detenzione dell’uomo. Il procedimento giudiziario si è concluso con una condanna definitiva.

? Domande chiave Come si è concluso l'iter giudiziario iniziato a Boscoreale nel 2017?. Quali sono le sanzioni aggiuntive oltre alla reclusione per il condannato?. Perché la Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso della difesa?. Quanto tempo deve ancora scontare l'uomo nel carcere di Reggio Emilia?.? In Breve Reati commessi tra settembre e dicembre 2017 a Boscoreale nel Napoletano.. Sentenza definitiva della Cassazione emessa il 26 novembre 2025.. Pena residua di 4 anni, 5 mesi e 4 giorni nel carcere di Reggio Emilia.. Interdizione perpetua dai pubblici uffici e dai ruoli di tutore e curatore.. Gualtieri, i Carabinieri portano in carcere il 41enne condannato per violenza sessuale su una minore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gualtieri: in carcere il 41enne per violenza sessuale su una minore

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