Violenza sessuale su minore | 43enne portato in carcere per scontare 4 anni e 2 mesi

Un uomo di 43 anni è stato trasferito dal luogo di detenzione alla casa circondariale di Agrigento. È stato condannato a scontare una pena di quattro anni e due mesi per un reato di violenza sessuale su minore. La decisione di esecuzione della pena è stata comunicata alle autorità competenti.

Dalla comunità alloggio dove era stato collocato al carcere, alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Ha 43 anni l'agrigentino che è stato arrestato dalla polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale, e trasferito nella struttura di contrada Petrusa. Condannato per violenza sessuale su minore, il quarantatreenne dovrà scontare quattro anni e due mesi. Il reato è stato commesso negli anni scorsi. Arrivata la sentenza di condanna è scattato l'ordine di carcerazione. Ordine che è stato subito eseguito dai poliziotti del commissariato di Canicattì. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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