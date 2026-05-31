GTWC Europe Ford in pole per la 3h Monza 5° posto per Ferrari

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Ford Mustang ha ottenuto la prima pole storica a Monza nella GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, grazie alle qualifiche di Arjun Maini, Fabio Scherer e Thomas Drouet. La gara di tre ore si svolgerà sul circuito italiano. La Ferrari ha concluso in quinta posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima storica pole a Monza nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup per la Ford Mustang con Arjun MainiFabio SchererThomas Drouet. La vettura n. 64, schierata da HRT, ha fatto la differnza riuscendo a scavalcare nel corso delle tre sessioni la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 2 Seas Motorsport di Daniel JuncadellaChris LulhamJules Gounon. La vettura, targata Verstappen Racing, ha perso la chance di contendersi la pole ancora prima del Q1 in seguito ad una penalità di cinque posizioni per non aver rispettato un regime di bandiera gialla nel corso delle prove libere. Dylan PereiraAndrea FrassinetiLorenzo Ferrari (Tresor Attempto Racing Audi n. 🔗 Leggi su Oasport.it

gtwc europe ford in pole per la 3h monza 5176 posto per ferrari
© Oasport.it - GTWC Europe, Ford in pole per la 3h Monza. 5° posto per Ferrari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inside a GT World Challenge Race Stint | Monza | Raw GT3 Onboard (No Commentary)

Video Inside a GT World Challenge Race Stint | Monza | Raw GT3 Onboard (No Commentary)

Notizie e thread social correlati

GTWC Europe, McLaren chiude in vetta la prima giornata a MonzaNella prima giornata di gare al circuito di Monza, la squadra di McLaren si è posizionata in testa alla classifica nel GT World Challenge Europe...

GTWC Europe, Gounon e Mercedes aprono il weekend di MonzaMercedes ha iniziato il fine settimana a Monza con una vittoria nelle qualifiche della 3 ore del GT World Challenge Europe.

Argomenti più discussi: Info, orari TV, parcheggi e costo dei biglietti: guida alla 3 ore di Monza del GTWC Europe; GT World Challenge Europe Monza Prove Libere 1: Gounon porta la Mercedes #3 in vetta.

gtwc europe ford inGTWC Monza, tre giorni di gare con Valentino Rossi in pistaDal 29 al 31 maggio l'Autodromo di Monza ospita il GTWC con Valentino Rossi tra i protagonisti. In pista anche GT2, GT4 e McLaren Trophy ... f1world.it

GTWC Europe, McLaren chiude in vetta la prima giornata a MonzaMcLaren conclude in cima alla graduatoria la prima vera giornata in quel di Monza riservata al GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ben ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web