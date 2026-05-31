GTWC Europe Ford in pole per la 3h Monza 5° posto per Ferrari
La Ford Mustang ha ottenuto la prima pole storica a Monza nella GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, grazie alle qualifiche di Arjun Maini, Fabio Scherer e Thomas Drouet. La gara di tre ore si svolgerà sul circuito italiano. La Ferrari ha concluso in quinta posizione.
Prima storica pole a Monza nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup per la Ford Mustang con Arjun MainiFabio SchererThomas Drouet. La vettura n. 64, schierata da HRT, ha fatto la differnza riuscendo a scavalcare nel corso delle tre sessioni la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 2 Seas Motorsport di Daniel JuncadellaChris LulhamJules Gounon. La vettura, targata Verstappen Racing, ha perso la chance di contendersi la pole ancora prima del Q1 in seguito ad una penalità di cinque posizioni per non aver rispettato un regime di bandiera gialla nel corso delle prove libere. Dylan PereiraAndrea FrassinetiLorenzo Ferrari (Tresor Attempto Racing Audi n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Inside a GT World Challenge Race Stint | Monza | Raw GT3 Onboard (No Commentary)
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