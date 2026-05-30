Nella prima giornata di gare al circuito di Monza, la squadra di McLaren si è posizionata in testa alla classifica nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

McLaren conclude in cima alla graduatoria la prima vera giornata in quel di Monza riservata al GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ben Dörr, regolarmente iscritto in Silver Cup con la McLaren 720S GT3 EVO n. 23 Team RJN, si è imposta per soli 25 millesimi di margine nei confronti della Corvette #24 Steller Motorsport di Dennis Lind (Gold Cup). Ottimo terzo crono per la Lamborghini Temerario GT3 n. 63 GRT di Mirko Bortolotti, l’italiano ha saputo scavalcare nel corso della parte finale della competizione due Audi R8 LMS GT3 EVO II di Tresor Attempto Racing (la n. 99 Gold Cup e la n. 66 Silver Cup). 54 auto delle 57 iscritte al round di Monza del GTWC Europe restano racchiuse in un secondo alla vigilia delle serratissime qualifiche di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GTWC Europe, McLaren chiude in vetta la prima giornata a Monza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GTWC Europe, Gounon e Mercedes aprono il weekend di MonzaMercedes ha iniziato il fine settimana a Monza con una vittoria nelle qualifiche della 3 ore del GT World Challenge Europe.

GTWC Europe, Rossi torna full-time in Sprint Cup. Prima tappa a Brands HatchQuesta settimana si apre a Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, con Rossi che torna a competere a...

Temi più discussi: A MONZA 57 GT3 PER UNA DELLE ENDURANCE PIÙ ATTESE DEL GTWC EUROPE; Info, orari TV, parcheggi e costo dei biglietti: guida alla 3 ore di Monza del GTWC Europe; GTWC Europe, 3h Monza: Mercedes cerca subito la rivincita; Dentro un weekend GTWC: tutte le serie di supporto.

#Motorsport | #GTWC | #GTWorldEurope | #Sprint | #SRO | #Endurance | #3hMonza italian-endurance.com/gtwc/gtwc-euro… Migliore prestazione nella seconda sessione di libere della 3 Ore di Monza per Ben Dörr sulla McLaren 720S GT3 EVO #23 del Tea x.com

GTWC Monza, tre giorni di gare con Valentino Rossi in pistaDal 29 al 31 maggio l'Autodromo di Monza ospita il GTWC con Valentino Rossi tra i protagonisti. In pista anche GT2, GT4 e McLaren Trophy ... f1world.it

[GTWC Europe] In memoria di Alex Zanardi, verrà osservato un minuto di silenzio sulla griglia per la Gara 1 dell'evento di questo fine settimana del GT World Challenge powered by AWS a Brands Hatch. reddit

Dentro un weekend GTWC: tutte le serie di supportoScopri le categorie che accadono durante un weekend del GTWC: dalla GT4 European Series alle GT2 fino al McLaren Trophy ... f1world.it