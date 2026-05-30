Mercedes ha iniziato il fine settimana a Monza con una vittoria nelle qualifiche della 3 ore del GT World Challenge Europe. I piloti della casa tedesca hanno ottenuto i tempi più veloci nelle sessioni di prove libere, preparando il terreno per la gara di domani. La pista brianzola si prepara a ospitare un fine settimana di competizioni intense tra vari team e vetture di diverse marche.

Mercedes apre le danze il weekend della 3h di Monza, sede del secondo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. L’AMG GT3 EVO n. 3 di 2 Seas Motorsport, schierata da Verstappen Racing, si impone sulla concorrenza grazie ad un giro perfetto nel finale da parte di Jules Gounon. L’andorrano ha regolato la Chevy Corvette n. 24 Steller Motorsport e la Porsche n. 9 Pure Rxcing, rispettivamente in vetta in Gold Cup ed in Silver Cup con Dennis Lind e Max Hofer. La coppia ha tenuto testa alla Mercedes n. 17 Getspeed ed all’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport. Tante pause nella sessione che ha ufficialmente aperto il weekend italiano della serie organizzata da SRO. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GTWC Europe, Gounon e Mercedes aprono il weekend di Monza

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