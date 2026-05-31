gtwc europe audi vince a monza tra i colpi di scena

Notizia in breve

Tresor Attempto Racing ha vinto la gara di tre ore del GT World Challenge Europe a Monza. La competizione ha visto vari colpi di scena, con Audi che si è aggiudicata la vittoria tra le squadre partecipanti. La gara si è svolta sulla pista di Monza, coinvolgendo diversi team e vetture del campionato. La vittoria è arrivata dopo tre ore di corsa, con una strategia vincente e sorpassi decisivi.