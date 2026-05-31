GTWC Europe Audi vince a Monza tra i colpi di scena
Tresor Attempto Racing ha vinto la gara di tre ore del GT World Challenge Europe a Monza. La competizione ha visto vari colpi di scena, con Audi che si è aggiudicata la vittoria tra le squadre partecipanti. La gara si è svolta sulla pista di Monza, coinvolgendo diversi team e vetture del campionato. La vittoria è arrivata dopo tre ore di corsa, con una strategia vincente e sorpassi decisivi.
Tresor Attempto Racing trionfa a Monza nella prova di tre ore del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Ariel LeviRocco MazzolaSebastian Øgaard vincono una caotica prova nel tempio della velocità, l’equipaggio n. 66 si è imposto in modo sorprendente trionfando dalla 29ma posizione assoluta. La prova è stata segnata da un significativo incidente in curva 1 che ha escluso di fatto la prima parte dello schieramento. Tutto è stato provocato da una carambola innescata da un contatto tra la Ferrari n. 51 AF Corse di Alessio Rovera, l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi e la Porsche n. 10 Boutsen VDS di Gilles Magnus. La Ferrari ha dovuto spostarsi dopo il pericoloro rientro in pista della Mercedes AMG GT3 EVO n. 🔗 Leggi su Oasport.it
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