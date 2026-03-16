GT Cup Europe 2026 | ancora Ebimotors con Faems Team

La stagione 2026 di GT Cup Europe inizia con Ebimotors, che si presenta al via con Faems Team. Il team di Enrico Borghi ha annunciato una collaborazione con Faems Team, formando un equipaggio composto da giovani piloti di alto livello. La partnership coinvolge un team italiano e uno straniero, puntando a una partecipazione competitiva nel campionato europeo di GT.

La stagione 2026 di Ebimotors parte dal campionato GT Cup Europe. Il team di Enrico Borghi ha avviato una partnership con Faems Team per un equipaggio giovanissimo e di prim’ordine. Su Porsche 911 (992) GT3 Cup numero 27 in classe SILVER vedremo al via del challenge di caratura europea il duo formato da Matteo Martinelli e Giacomo Pedrini. Due giovani di caratura interessante che cercheranno di farsi spazio tra piloti esperti, entrambi già con esperienze di rilievo. MATTEO MARTINELLI (Instagram @matteo.martinelli). Matteo Martinelli, classe 2000, marchigiano di nascita (Fabriano per la precisione) si avvicina al motorsport nel 2020. I primi anni corre con i kart per poi disputare tre stagioni in crescendo nel Mini Challenge. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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