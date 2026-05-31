Il Gruppo Lupi Pontedera è stato eliminato dai playoff per la promozione in A3 dopo la sconfitta per 3-1 a Sorrento. La squadra, che aveva perso anche l’andata 3-2, ha concluso così la sua corsa nel torneo. Nonostante l’eliminazione, la formazione ha terminato la stagione con risultati positivi, mantenendo alta la testa e dimostrando determinazione.

Si è conclusa a Sorrento la corsa del Gruppo Lupi Pontedera nei play-off per la promozione in A3. La squadra di coach Bulleri è stata sconfitta per 3-1 dai campani, già vittoriosi per 3-2 nel match di andata. Questa la successione dei parziali: 25-23; 25-21; 22-25; 25-16. Nonostante la determinante rinuncia alla coppia degli attaccanti di banda titolari, Bergoli e Miglietta, i biancocelesti hanno lottato grazie alle qualità di un gruppo che ha saputo ben attingere dalla panchina. La stagione è stata ricca di emozioni e di soddisfazioni, per cui non c’è alcun rimpianto per l’eliminazione per mano di un Sorrento composto da atleti di sicuro avvenire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gruppo Lupi eliminato ma sempre a testa alta. Sfuma il sogno A3: resta una stagione super

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