Il Massarosa perde 1-0 contro Capraia a causa di un rigore. La partita si chiude con il gol decisivo al 78’. Nel primo tempo, nessuna delle due squadre segna. Nel secondo, l’unico episodio importante è il penalty concesso alla squadra avversaria. La formazione locale termina la partita con tre sostituzioni e un modulo 4-3-1-2. La stagione del Massarosa rimane comunque considerata positiva, nonostante questa sconfitta.

massarosa 0 capraia 1 MASSAROSA (4-3-1-2): L. Lunardini; M. Benedetti (83’ T. Simonini), M. Marcucci, E. Carmassi, L. Volpe; A. Montemagni (55’ L. Gandini), S. Iacomini (60’ L. Fani), A. Misuri; C. Cotza; A. Cheli, L. Pezzini (85’ G. Cappè). (A disposizione: T. Sargentini, G. Bertolucci, A. Landucci, T. Lazzarini, S. Ferrante). All. Mauritanio Misuri. CAPRAIA (3-5-2): E. Sabatini; L. Grossi (71’ Tramacere), Colaianni, M. Allegri; T. Fornai, A. Cioni, S. Fornai (71’ Rosi), L. Gori (64’ Cassandro), Pagliai; A. Pellegrini, Boni. (A disposizione: Gabuzzini, Ferri, Ciulli, Bini, Grosso). All. Emanuele Allori. Arbitro: Lorenzo Ambrosini di Carrara. Rete: 8’ st A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Il Massarosa si arrende a un rigore. Ma la sua resta una stagione super

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