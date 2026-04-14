La Carrarese ha subito una sconfitta contro la Reggiana, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. La partita ha portato a una lieve flessione nei risultati della squadra, che non è riuscita a mantenere il ritmo vincente. Nonostante questa battuta d’arresto, i playoff rimangono un obiettivo raggiungibile, anche se la vittoria non è arrivata. La squadra si prepara ora a riprendere il cammino con la stessa determinazione.

Dopo tre vittorie consecutive la Carrarese ha pagato pegno ed è caduta contro la Reggiana rimandando, almeno per il momento, i sogni di gloria legati ad un possibile ingresso nella zona playoff. Al “Mapei Stadium – Città del Tricolore“ non si è vista la solita squadra brillante delle ultime uscite. In particolare non c’è stata nella fase difensiva tutta quell’attenzione e quella voglia feroce di non prendere gol che aveva caratterizzato la recente cavalcata salvezza degli apuani. La Reggiana è entrata in area con troppa facilità in occasione del primo gol ed anche nell’azione del raddoppio la difesa azzurra è stata colpevolmente troppo passiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese A Reggio una lieve flessione. Ma il sogno dei playoff resta sempre vivo

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