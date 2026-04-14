Carrarese A Reggio una lieve flessione Ma il sogno dei playoff resta sempre vivo
La Carrarese ha subito una sconfitta contro la Reggiana, interrompendo una serie di tre vittorie consecutive. La partita ha portato a una lieve flessione nei risultati della squadra, che non è riuscita a mantenere il ritmo vincente. Nonostante questa battuta d’arresto, i playoff rimangono un obiettivo raggiungibile, anche se la vittoria non è arrivata. La squadra si prepara ora a riprendere il cammino con la stessa determinazione.
Dopo tre vittorie consecutive la Carrarese ha pagato pegno ed è caduta contro la Reggiana rimandando, almeno per il momento, i sogni di gloria legati ad un possibile ingresso nella zona playoff. Al “Mapei Stadium – Città del Tricolore“ non si è vista la solita squadra brillante delle ultime uscite. In particolare non c’è stata nella fase difensiva tutta quell’attenzione e quella voglia feroce di non prendere gol che aveva caratterizzato la recente cavalcata salvezza degli apuani. La Reggiana è entrata in area con troppa facilità in occasione del primo gol ed anche nell’azione del raddoppio la difesa azzurra è stata colpevolmente troppo passiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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