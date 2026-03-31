Cassano Magnago perde controllo dell’auto e si schianta contro un palo | gravissimo 70enne

Un uomo di 70 anni ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un palo in una strada di Cassano Magnago nella mattinata di oggi, martedì 31 marzo. L’incidente è avvenuto in un’area urbana e ha causato gravi ferite all’automobilista, che è stato soccorso immediatamente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per le operazioni di soccorso.

Cassano Magnago (Varese) – Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 31 marzo, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Un'auto è finita contro un palo a seguito di un verosimile malore del conducente. Alla guida del veicolo un uomo di 70 anni, trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio. L’uomo soccorso in condizioni critiche . Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito critiche: il paziente è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale di Gallarate, con manovre di rianimazione in corso durante il trasferimento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente automedica, ambulanza e forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassano Magnago, perde controllo dell’auto e si schianta contro un palo: gravissimo 70enne Articoli correlati Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: muore 52enneTragedia nel pomeriggio di ieri a Casoria, lungo via Sannitica in direzione Afragola. Casoria, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: morto 52enneTragico incidente a Casoria, in via Sannitica, in direzione Afragola: l’uomo è deceduto sul colpo.