Incidente tra due moto | un morto due persone ferite in maniera grave

Oggi, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, si è verificato un incidente tra due moto che ha causato un decesso e due persone ferite gravemente. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. Nessun’altra informazione sui dettagli dell’incidente è ancora disponibile.

MAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Il bilancio è una vittima e due persone ferite in maniera.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente tra due moto: un morto, due persone ferite in maniera grave Incidente stradale nella rotonda, chi ha ragione Notizie correlate Incidente tra due auto a Torino Santa Rita: persone ferite in maniera lieveIncidente a Torino nella serata di sabato 4 aprile davanti al Mc Donald’s di piazza Santa Rita da Cascia angolo via Barletta. Leggi anche: Incidente tra due moto e un'auto: morto un uomo, grave il figlio 17enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente tra due moto, feriti gravemente padre e figlio di 14 anni; Thiene, scontro tra due moto: 3 feriti. Un 15enne in condizioni gravissime; Thiene, incidente tra due moto in via Santo: padre e figlio in codice rosso; Incidente tra due moto, tre feriti. Gravissimo un 15enne sbalzato dalla sella e caduto sull'asfalto. Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enneLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, scontro tra due moto e un'auto a Nettuno: morto 46enne, grave il figlio 17enne ... tg24.sky.it Scontro tra due moto: un morto e due feriti graviDrammatico incidente nel pomeriggio di oggi, 3 maggio, a Mazzorno Sinistro. A scontrarsi, due moto. Pesantissimo il bilancio: una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite in modo grave ... polesine24.it Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook Scende dalla macchina per aiutare dopo un incidente: travolto e ucciso sul Grande raccordo anulare x.com