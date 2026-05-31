Alle 16, allo stadio ’Pazzagli’ di Ponte a Niccheri, si terrà la semifinale di ritorno tra Grassina e Monti Prenestini. La partita dura 90 minuti e determina chi accederà alla finale. La squadra di casa deve vincere o pareggiare con almeno due gol di scarto per passare il turno. La gara rappresenta l’ultimo ostacolo prima della finale.

Semifinale di ritorno da dentro o fuori in 90’. Alle ore 16, lo stadio ’Pazzagli’ di Ponte a Niccheri sarà il palcoscenico della sfida decisiva tra Grassina e Monti Prenestini per accedere alla finale. Si riparte dal pirotecnico 2-2 di Cave dopo un match d’andata spettacolare. Il Grassina ha dimostrato di essere vivo, forte di quell’ottima prestazione e della straordinaria capacità di reazione dimostrata sul campo nemico, si presenta a questo match di ritorno con un solo obiettivo: dare ancora il massimo per conquistare la finalissima. I ragazzi di Cellini sono pienamente consapevoli delle enormi difficoltà che questa battaglia comporterà,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grassina, caccia alla finale. Ma serve la gara perfetta

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